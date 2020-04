മിക്ക ആഡംബരഫ്‌ളാറ്റുകളിലും നീന്തല്‍ക്കുളങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. താമസക്കാര്‍ വിനോദത്തിനും വ്യായാമത്തിനുമായി നീന്താനെത്തുന്നതും പതിവാണ്. എന്നാല്‍ മുംബൈ ബോറിവാലിയിലെ ഒരു റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ കോംപ്ലക്‌സിലെ നീന്തല്‍ക്കുളത്തില്‍ ഉല്ലസിക്കാനെത്തിയത് ഒരു സംഘം കുരങ്ങുകളാണ്.

ആദ്യം ഒന്ന്. പിന്നാലെ അടുത്തത്‌. അങ്ങനെ ബാല്‍ക്കണിയില്‍ നിന്നും പാരപ്പറ്റില്‍ നിന്നും സ്വിമ്മിങ് പൂളിലേക്ക്‌ ചാടി നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാരുടെ വീഡിയോ ആദ്യം പങ്കുവെച്ചത് സിനിമാതാരം ടിസ്‌ക ചോപ്രയാണ്.

വര്‍ഷങ്ങളായി കാണുന്നതും കാത്തിരുന്നതുമായ അവസരം, പാഴാക്കിയില്ല...എന്നാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലും ട്വിറ്ററിലും വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്ത് ടിസ്‌ക ചോപ്ര കുറിച്ചത്.

സിനിമാതാരം രവീണ ടാണ്ഠനും വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുരങ്ങന്മാരുടെ കുറുമ്പ് എന്നാണ് രവീണ വീഡിയോക്കൊപ്പം കുറിച്ചത്.

This is priceless!!! Don’t know where or when , but nonetheles ,this is pure monkey fun! ♥️♥️♥️😂 pic.twitter.com/RKda8OmwvO

രവീണ ഷെയര്‍ ചെയ്ത വീഡിയോ 65,000 ലധികം പേര്‍ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേര്‍ രസകരമായ കമന്റുകളുമായെത്തി. വൈ ഹ്യൂമന്‍സ് ഹാവ് ഓള്‍ ദ ഫണ്‍ എന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് ളദ്യോഗസ്ഥനായ പര്‍വീണ്‍ കസ്വാന്‍ കമന്റ് ചെയ്തത്.

കുരങ്ങന്മാരുടെ നീന്തല്‍ക്കുളത്തിലെ ലീലാവിലാസം ഇതാദ്യത്തേതല്ല. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയില്‍ കുട്ടികള്‍പ്പെടെ കുരങ്ങുസംഘം നീന്തല്‍ക്കുളത്തില്‍ നീന്തിക്കളിക്കുന്നത് കാണാം. കുളം വറ്റിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്‌ളാറ്റിലെ താമസക്കാരുടെ ആലോചന എന്നാണ് വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്ത പ്രീതി മണിയര്‍ കുറിച്ചത്.

The society group chat was debating since 2 days whether to empty the pool or not since it wasn’t being used anymore. The neighbours came in and put an end to the discussion. pic.twitter.com/IbJ7nx8Ycr