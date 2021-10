മൃഗങ്ങളുടെ കുസൃതിത്തരങ്ങളുടെ വീഡിയോകള്‍ പലപ്പോഴും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ട്വിറ്ററില്‍ വൈറലാവുകയാണ് അത്തരമൊരു വീഡിയോ. ഒരു കുട്ടിക്കുരങ്ങന്റെ കുസൃതിത്തരത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത്.

തട്ടിയെടുത്ത കണ്ണട മാംഗോ ജ്യൂസ് വാങ്ങി ഉടമസ്ഥന് തിരികെ കൊടുക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ. തട്ടിയെടുത്ത കണ്ണടയുമായി കുരങ്ങന്‍ ഇരുമ്പ് കൂടിന്റെ മുകളില്‍ കയറിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഉടമസ്ഥന്‍ മാംഗോ ജ്യൂസിന്റെ പാക്കറ്റ് കുരങ്ങന് നേരെ നീട്ടിയപ്പോള്‍ അത് കൈക്കലാക്കി കണ്ണട താഴേക്ക് തട്ടിയിടുകയാണ് കുരങ്ങന്‍.

ഐ.പി.എസ് ഓഫീസറായ രുപിന്‍ ശര്‍മയാണ് സ്മാര്‍ട്ട് കുരങ്ങന്റെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ രസകരമായ പല കമന്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്മാര്‍ട്ട് മങ്കി എന്നാണ് പലരും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാര്യം കുസൃതി ആണെങ്കിലും കുരങ്ങന്മാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ചിലര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

Smart 🐒🐒🐒



Ek haath do,

Ek haath lo 😂😂😂😂🤣 pic.twitter.com/JHNnYUkDEw — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) October 28, 2021

