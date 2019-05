ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കാണ്‍പൂരിലുള്ള ടോള്‍ പ്ലാസയിലെത്തിയ കുരങ്ങന്‍ അവിടെനിന്ന് 5,000 രൂപ അപഹരിച്ച് കടന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ടോള്‍ പ്ലാസയിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകള്‍ പകര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ടോള്‍ ബൂത്തിലെത്തിയ വെള്ള നിറമുള്ള കാറില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കുരങ്ങനാണ് പണം അപഹരിച്ചതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ടോള്‍ ബൂത്തിന്റെ ജനാലവഴി ഉള്ളില്‍ക്കടന്ന കുരങ്ങന്‍ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് സംഭവങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ടോള്‍ പ്ലാസ അധികൃതര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

കുരങ്ങനെ എത്തിച്ച കാറുകളുടെ നമ്പര്‍ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പോലീസിന് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടോള്‍ പ്ലാസ അധികൃതര്‍ നല്‍കിയ നമ്പറുകള്‍ കരിമ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. കുരങ്ങിന് പരിശീലനം നല്‍കിയശേഷം പണം അപഹരിക്കുകയാവും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

A motorist at Barajod toll plaza in #Kanpur used a 'trained' #Monkey to steal cash from toll both. एक बन्दर टोल बूथ के अंदर। @MORTHIndia #NHAI pic.twitter.com/9WdbWbDMHv