ന്യൂഡല്‍ഹി: ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയിലുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തില്‍ ഭാഗികമായി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വിദ്യാര്‍ഥി. ബിഹാര്‍ സ്വദേശിയായ എല്‍എല്‍എം വിദ്യാര്‍ഥി മുഹമ്മദ് മിന്‍ഹാജുദ്ദീനാണ് ഡിസംബര്‍ 15ന് സര്‍വകലാശാലയിലുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തില്‍ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

എംഫില്‍, പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മാത്രമായി സംവരണംചെയ്തിട്ടുള്ള സര്‍വകലാശാലയിലെ പഴയ ലൈബ്രറിയിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മിന്‍ഹാജുദ്ദീന് പോലീസില്‍നിന്ന് ക്രൂരമായ മര്‍ദനം ഏല്‍ക്കുന്നത്.'പോലീസ് കാമ്പസില്‍ പ്രവേശിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഞങ്ങള്‍ മുറി പൂട്ടി. പക്ഷേ അവര്‍ അകത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരെ ലാത്തിചാര്‍ജ് നടത്തുകയുമായിരുന്നു. എന്തുതെറ്റാണ് ഞാന്‍ ചെയ്തത്? പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല,' മിന്‍ഹാജുദ്ദീന്‍ പറയുന്നു.

പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് പോലീസിനോട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആവര്‍ത്തിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവര്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. അവര്‍ ലൈബ്രറിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് കരുതിക്കൂട്ടിത്തന്നെയാണ്. പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നത് ഗേറ്റ് നമ്പര്‍ ഏഴിലാണ്. അത് റോഡിന്റെ മറ്റൊരുവശത്താണ്. ഞാന്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ക്രൂരമായി അവര്‍ എന്നെ മര്‍ദിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കണ്ണിലും അണുബാധയുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശുചീകരണ ലായനി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഞാന്‍ കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം ശുചിയാക്കുകയാണ്, മിന്‍ഹാജുദ്ദീന്‍ പറഞ്ഞു.

മിന്‍ഹാജുദ്ദീന്റെ വിരലുകള്‍ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ പോലീസ് ആക്രമണം മുന്‍ഹാജുദ്ദീന്റെ മനസ്സിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം കാമ്പസിനകത്ത് ഞാന്‍ കയറിയിട്ടില്ല. ഭയം കൂടാതെ ലൈബ്രറിയില്‍ ഇനി പ്രവേശിക്കാനാകില്ല. ഒരാളോടും ഇനി ലൈബ്രറിയില്‍ പോയിരുന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ എനിക്കാവില്ല. കാമ്പസിനകത്ത് എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല, മിന്‍ഹാജുദ്ദീന്‍ പറയുന്നു.

