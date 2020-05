ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വ്യാപനം തടയാന്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ മൂലം ഏറെ പ്രയാസങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍. ഭരണകൂടവും സംവിധാനങ്ങളും മനഃപൂര്‍വം ഇവരുടെ പ്രയാസങ്ങള്‍ക്കുനേരെ കണ്ണടക്കുമ്പോള്‍ വിശക്കുന്ന ഈ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അന്നമൂട്ടുകയാണ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കെ. കമലത്താള്‍ എന്ന വയോധിക.

കഴിഞ്ഞ 30 വര്‍ഷമായി വെറും ഒരുരൂപയ്ക്കാണ് കമലത്താള്‍ തന്റെ കടയില്‍ ഇഡലി വിറ്റിരുന്നത്. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നടപ്പിലായതോടെ ഇവരുടെ സമീപത്തുള്ള ഹോട്ടലുകള്‍ അടക്കമുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടച്ചെങ്കിലും വിശക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി കമലത്താള്‍ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുനോക്കാതെ ഇവര്‍ നടത്തുന്ന സേവനം കൈയില്‍ മതിയായ പണമില്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹമാവുകയാണ്‌.

പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും കമലത്താള്‍ കാണിക്കുന്ന ഈ സഹജീവി സ്‌നേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ്‌ കൈഫ് രംഗത്തുവന്നു. കമലത്താളിന്റെ സേവനം പ്രചോദനപരമാണെന്ന് അവരേപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് കൈഫ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

85-ാമത്തെ വയസിലും ലോക്ക് ഡൗണിനെ അവഗണിച്ച് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഇഡലി വില്‍ക്കുന്നതിന് കമലത്താള്‍ പറയുന്നത് ഒരേയൊരു കാരണമേയുള്ളു- ''നിരവധി തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്'' .

K Kamalathal ji, an 85-year-old woman, from Tamil Nadu who is selling idlis for just ₹1 for the last 30 years. Even in the lockdown, despite the losses, she says, “Many migrant labourers are stuck here.”

Her selfless service is an inspiration !🙏🏼 pic.twitter.com/jtH1TQRiU0 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 11, 2020

