ഹൈദരാബാദ്: മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനും കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ എംപിയുമായ അസ്ഹറുദ്ദീനെ തെലങ്കാനയില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചു. ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് തെലങ്കാനയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് നിയമനം.

രണ്ടു തവണ ലോക്‌സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച അസ്ഹറുദ്ദീന്‍ 2009-ല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മൊറാദാബാദില്‍ നിന്ന് വിജയിക്കുകയും 2014 രാജസ്ഥാനിലെ ടോങ്ക് സ്വായി മദോപുറില്‍ നിന്ന് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2019-ല്‍ അദ്ദേഹം തെലങ്കാനയില്‍ സെക്കന്തരാബാദില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അസ്ഹറുദ്ദീനെ കൂടാതെ ബി.എം.വിനോദ് കുമാര്‍, ജാഫര്‍ ജാവേദ് എന്നിവരെ വൈ.പ്രസിഡന്റുമാരായും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

INC COMMUNIQUE



Appointment regarding office bearers of Telangana Pradesh Congress Committee. pic.twitter.com/aaGV3uCB8r