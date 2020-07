ന്യൂഡല്‍ഹി: യുവാക്കള്‍ തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെന്ന് ഭയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്ത് പബ്ജി നിരോധിക്കാതിരുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്‍വി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 47 ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ക്ക് കൂടി രാജ്യത്ത് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുവാക്കള്‍ പബ്ജി പോലുളള ഗെയിമുകള്‍ക്ക് അടിമയായിരിക്കുന്നത് തൊഴിലില്ലായ്മ കാരണമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് മുന്നോട്ടുവന്നത്.

മോദിജി പബ്ജി നിരോധിക്കണമെന്ന് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പബ്ജി നിരോധിച്ചാല്‍ ഫാന്റസിയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന യുവാക്കള്‍ തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അത് ഒരു പ്രശ്‌നമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. എന്നായിരുന്നു സിംഗ്‍വിയുടെ ട്വീറ്റ്.

Modiji really wanted to ban PubG but realized that if the youth do not have the distractions of the fantasy world, they will ask for real world things like Jobs and that will be an issue.#pubgban