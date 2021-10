പനാജി: കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി. മോദിയും ബിജെപിയും ഇത്രയും ശക്തമാകാൻ കാരണം കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് മമത ഗോവയിൽ പറഞ്ഞു. മോദിയ്ക്കും ബിജെപിയ്ക്കും കോൺഗ്രസ് വലിയ തോതിൽ പ്രചാരണമാണ് നൽകിയതെന്നും മമത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിജെപിയുടെ ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് കോൺഗ്രസാണ്. കോൺഗ്രസിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്തിനാണ് രാജ്യം ഇത്തരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതിലും അധികം അവസരം ലഭിച്ചുവെന്ന് മമത പറഞ്ഞു. ഗോവ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പാർട്ടി യോഗത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു മമതയുടെ വിമർശനം.

ഗോവയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിജയ് സർദേശായിയുടെ പാർട്ടിയായ ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടിയുമായി കൈകോർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടി.

ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് തൃണമൂൽ പിന്മാറുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി മമതാ ബാനർജിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മോദിയുടെ ഇടനിലക്കാരൻ എന്നായിരുന്നു അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി മമതയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

കോൺഗ്രസിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി മമതാ ബാനർജി ബിജെപിയെ സഹായിക്കുകയാണ്. അവർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇടനിലക്കാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയുടെ ആരോപണം.

Content Highlights: Modiji More Powerful Because Of Congress - Says Mamata Banerjee From Goa