ബലിയ (ഉത്തര്‍പ്രദേശ്): ഉന്നത അധികാരസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തിയിട്ടും അയോധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിലുള്ള അമര്‍ഷം പങ്കുവെച്ച്‌ ബിജെപി നേതാവ് സുരേന്ദ്ര സിങ് രംഗത്ത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബലിയയില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എയാണ് ഇദ്ദേഹം.

മോദിജിയെപ്പോലെ മഹാനായ പ്രധാനമന്ത്രിയും യോഗിജിയെപ്പോലെ മഹാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും നമുക്കുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളാണ്. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ അവരുടെ ഭരണകാലത്തും രാമന്‍ കൂടാരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്കും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനും ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണ് - ബലിയയില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ സുരേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

ഈശ്വരന്‍ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അതീതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ സുരേന്ദ്ര സിങ് എത്രയും വേഗം അയോധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയുമായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദിനേശ് ശര്‍മ രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സുരേന്ദ്ര സിങിന്റെ പരാമര്‍ശം. രാമന് എപ്പോള്‍ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ അപ്പോള്‍ അയോധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ദിനേശ് ശര്‍മ പറഞ്ഞത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാട് ബിജെപിയുടെ സങ്കല്‍പ് പത്രയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശര്‍മ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

Content Highlights: ModiJi is PM, YogiJi is Chief Minister, Still Ram in a Tent: BJP Leader, ram Temple Construction, Ayodhya Case