ന്യൂഡല്‍ഹി: മോദി വരും പോകും ... എന്നാല്‍, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ശാശ്വതമാണെന്നും സംസ്‌കാരം അനശ്വരമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ പരമ്പരയായ മന്‍ കി ബാത്തിന്റെ 50ാം എപ്പിസോഡിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലും താന്‍ എന്തുകൊണ്ട് റേഡിയോ ഒരു മാധ്യമമായി തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നും മന്‍ കി ബാത്തിലൂടെ തന്റെ സങ്കല്‍പം എന്തായിരുന്നുവെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

മന്‍ കി ബാത്ത് പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ ഭാഗമാവരുതെന്ന തീരുമാനം താനെടുത്തിരുന്നു. തന്നെയോ തന്റെ സര്‍ക്കാരിനെയൊ വാഴ്ത്താന്‍ താനീ പ്രഭാഷണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഈ തീരുമാനത്തോട് നീതി പുലര്‍ത്താനുള്ള ഈര്‍ജം തനിക്ക് ലഭിച്ചത് ജനങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്. മന്‍ കി ബാത്ത് ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചല്ല.

മന്‍ കി ബാത്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. 1998 ല്‍ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ വിജനമായ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് റേഡിയോയില്‍ വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കുന്ന ഒരു ചായക്കടക്കാരനെ കണ്ട് താന്‍ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി അണുപരീക്ഷണം നടത്തിയതായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പെയ്യുടെ പ്രഖ്യാപനം ആഹ്ലാദത്തോടെ കേള്‍ക്കുകയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്‍. റേഡിയോ എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ ശക്തിയും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ സ്വാധീനവും താന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അന്നായിരുന്നെന്നും മോദി പ്രഭാഷണത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

'കര്‍താര്‍പൂര്‍ ഇടനാഴി രാഷ്ട്രത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചതിലൂടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ പാകിസ്താനിലെ കര്‍താര്‍പൂരിലേക്ക് പോകാനും ഗുരു നാനാക്കിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കാനും കഴിയും.' അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തിയിലൂടെയുള്ള ദേരാ ബാബാ നാനാക്ക്-കര്‍താര്‍പൂര്‍ സാഹിബ് റോഡ് കോറിഡേറിനെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശിക്കവെ മോദി വ്യക്തമാക്കി.

