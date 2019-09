ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിനുമെതിരെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം. കശ്മീര്‍, പഠാന്‍കോട്ട്, അമൃത്സര്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തെ 30 പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പാക് ചാര സംഘടനയായ ഐ.എസ്.ഐയുടെ പിന്തുണയോടെ ജയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയാണ് ആക്രമണം നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഭരണഘടനയുടെ 370ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതികാരനടപടി പരാമർശിക്കുന്ന കത്ത് ഈയിടെ ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ചോർന്നു കിട്ടിയിരുന്നു. ഇതിലാണ് ഇവർക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയുള്ളതായി വ്യക്തമാകുന്നത്. കശ്മീര്‍, പഠാന്‍കോട്ട്, അമൃത്സര്‍, ജയ്പുർ, ഗാന്ധിനഗർ, കാൺപുർ, ലഖ്നൗ തുടങ്ങി 30 നഗരങ്ങളിലാണ് ആക്രമണ പദ്ധതിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജയ്‌ഷെ കമാന്‍ഡര്‍ ഷംസീര്‍ വാണി അനുയായികള്‍ക്ക് അയച്ച കൈകൊണ്ടെഴുതിയ കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിക്ക് ചോര്‍ന്നു കിട്ടിയത്. ഇതില്‍ ഈ മാസം 25നും 30 നും ഇടയില്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുമെന്നാണ് സൂചനയുള്ളത്.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഭീഷണിയുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നാല് വ്യോമ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് പഠാന്‍കോട്ടില്‍ ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളാണ് ജയ്‌ഷെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് അതിര്‍ത്തിയിലും അതിജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

