ന്യൂഡല്‍ഹി: മുത്തശ്ശി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. താരതമ്യം ഇന്ദിരാജിയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് ദിനപത്രത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ ഈ മറുപടി.

സ്‌നേഹവും മമതയും നിറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടേത്. പാവങ്ങളോട് കരുതലുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരേയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇന്ദിരാജി ശ്രമിച്ചത്. വെറുപ്പിലും കോപത്താലുള്ളതാണ് മോദിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍. മോദിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു. പാവങ്ങളോടും ദുര്‍ബലരോടും മോദിക്ക് ഒരു സഹാനുഭൂതിയുമില്ല.

ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭഗവാന്‍ എന്നാണ് മോദി വിശ്വസിക്കുന്നത്. മോദി ഇന്ത്യയേക്കാള്‍ വലുതല്ല. എല്ലാവരേക്കാളാലും എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇന്ത്യ. കാര്‍ഷികമേഖലയുടെ കാര്യത്തില്‍ മോദി ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ മേഖലയിലെ പരാജയം ഉന്നയിക്കുന്നത് വരെ അവര്‍ അത് ഗൗനിച്ചതേയില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞടുപ്പ് ഫലം പരിശോധിച്ചാല്‍ ബിജെപിയുടെയും പതനത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആര്‍എസ്എസിനേയും ബിജെപിയേയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രാഥമിക ദൗത്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. അതുവഴി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമിതാണ്. അത് കൈവരിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ ആര് പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. ബിജെപി പ്രതിപക്ഷത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാന്‍ ആ പദവിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അത് ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ല. രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.

