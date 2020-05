ഭോപ്പാല്‍: മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പുകഴ്ത്തി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍. മോദി എന്ന പേര് ഒരു മന്ത്രമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മോദി എന്ന പേരിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ചില മൂല്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

മോദിയിലെ 'എം' എന്നാല്‍ മോട്ടിവേഷണല്‍ എന്നാണെന്ന് ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ അദ്ദേഹം ഉന്നതങ്ങളിലേക്കുയര്‍ത്താനായി പരിശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ചൗഹാന്‍ പറയുന്നു.

മോദിയിലെ 'ഒ' എന്ന അക്ഷരത്തിന് ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റി എന്നാണ് അര്‍ഥം. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടെത്തുന്നു. 'ഡി' എന്ന അക്ഷരം 'ഡൈനാമിക് ലീഡര്‍ഷിപ്പ്' എന്നാണ് അര്‍ഥം. 'ഐ' എന്ന അക്ഷരം 'ഇന്‍സ്‌പൈര്‍', 'ഇന്ത്യ' ന്നിങ്ങനെയാണ് അര്‍ഥം. ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തമാകാന്‍ അദ്ദേഹം പ്രചോദനമാണെന്നും ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലോക്ക് ഡൗണിനിടയിലും രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികം ബിജെപി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്റെ മോദി സ്തുതി.

'Modi' name has a mantra. M for 'motivational'. He works to take India to greater heights&motivates us. O for 'Opportunity', he works to bring out nation's hidden opportunities. D for 'Dynamic leadership'. I for 'inspire', 'India'. He inspires us to make India self-reliant: MP CM pic.twitter.com/cFwJtx5AqP