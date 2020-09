ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി വീണ്ടും കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രി മയിലുകളുമായി തിരക്കിലാണെന്നും അതിനാല്‍ കോവിഡ് 19 വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ സ്വയം സ്വന്തം ജീവിതം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഈ ആഴ്ച അമ്പതുലക്ഷം കടക്കും. സജീവ കേസുകള്‍ പത്തുലക്ഷവും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഹംഭാവത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു കൃത്യമായ ആസൂത്രണമില്ലാത്ത ലോക്ഡൗണ്‍. രാജ്യം മുഴുവന്‍ കോവിഡ് 19 പടര്‍ന്നുപിടിക്കാന്‍ കാരണമായത് അതാണ്.

മോദി സര്‍ക്കാര്‍ സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനര്‍ഥം സ്വന്തം ജീവിന്‍ സ്വയം സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി മയിലുകളുമായി തിരക്കിലാണ്.' രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

कोरोना संक्रमण के आँकड़े इस हफ़्ते 50 लाख और ऐक्टिव केस 10 लाख पार हो जाएँगे।



अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है जिससे कोरोना देशभर में फैल गया।



मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनिए यानि अपनी जान ख़ुद ही बचा लीजिए क्योंकि PM मोर के साथ व्यस्त हैं। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 14, 2020

ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് 19 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് മുതല്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ രാഹുല്‍ നിരന്തരം വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാതെ നടപ്പാക്കിയ ലോക്ഡൗണാണ് കാര്യങ്ങള്‍ ഇത്രത്തോളം വഷളാക്കിയതെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ പുതിയ ആരോപണം.

കേന്ദ്രത്തെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടുളള രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റുകളെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ നേരത്തേ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. 'രാഹുല്‍ ദിവസംതോറും ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നിനുപിറകേ ഒന്നായി നേതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വീറ്റുകളുടെ പാര്‍ട്ടിയായി മാറുന്നതായാണ് തോന്നുന്നത്. നൈരാശ്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഏതുവിധേനയുമുളള ആക്രമണം നടത്താനാണ് പാര്‍ട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്.' ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇന്ന് 92,071 പേര്‍ക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായുളള കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 48.46 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ 79,722 പേരാണ് മരിച്ചത്. നിലവില്‍ 9.86 ലക്ഷം പേരാണ് ചികിത്സയിലുളളത്.

