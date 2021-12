മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 2019ല്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എന്‍.സി.പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിന്‌ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചുവെന്ന് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍. മോദിയും മറ്റ് ബി.ജെ.പി നേതാക്കളും വിളിച്ച് സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. എന്നാല്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ അത് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും എന്‍.സി.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. 2019 ല്‍ ബിജെപിയുമായി സഖ്യം ചേരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അന്ന് ശക്തമായിരിക്കെയാണ് അജിത് പവാര്‍ ബി.ജെ.പിയുമായി കൈകോര്‍ത്തത്‌.

അജിത് പവാറിനെ ശരദ് പവാര്‍ അയച്ചതാണെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്ന് താനാണ് അതിന് മുന്‍കൈ എടുത്തതെങ്കില്‍ അത്തരമൊരു സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതല്ലേയെന്നും പവാര്‍ ചോദിച്ചു. മറാത്തി ദിനപത്രമായ ലോക്‌സത്തയുടെ പ്രത്യേക പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരായ വ്യക്തിപരമായ പ്രചാരണങ്ങളോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്ന് മുന്‍പ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനും ഇതേ നിലപാടായിരുന്നുവെന്നും പവാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശ് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍ക്കും വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറയാന്‍ കഴിയില്ല. 50-50 ആണ് എല്ലാവര്‍ക്കും സാധ്യത. സംസ്ഥാനത്ത് മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബിജെപി നടത്തുന്ന റാലികള്‍ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടെന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാണെന്നും പവാര്‍ പറയുന്നു. യു.പി, മധ്യപ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്‍ക്ക് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ കഴിയുമെന്നും പവാര്‍ പറയുന്നു.

മോദിയെക്കുറിച്ചും പവാര്‍ സംസാരിച്ചു. വാരണസിയില്‍ നിന്ന് ലോക്‌സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള മോദിയുടെ തീരുമാനം ബി.ജെ.പിക്ക് വളരെ അധികം ഗുണം ചെയ്തു. യുപി പോലൊരു വലിയ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ തനിക്ക് പിന്നില്‍ അണിനിരത്താനും ബിജെപിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും അതിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്നും പവാര്‍ പറഞ്ഞു. മോദി കഠിനാധ്വാനിയും ഭരണകാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കുന്നയാളുമാണ്. എന്നാല്‍ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും പവാര്‍ പറയുന്നു.

