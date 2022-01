ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദര്‍ ജെയിനെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തേക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. തങ്ങള്‍ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഭയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പറഞ്ഞു.

" പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രി സത്യേന്ദര്‍ ജെയിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, അവര്‍ക്ക് ഇഡി, സിബിഐ തുടങ്ങിയവരെ അയയ്ക്കാം. ഞാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. തെറ്റ് ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുന്നില്ല." - എഎപിയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉന്നത വൃത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുമ്പും സത്യേന്ദര്‍ ജെയിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്രം റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാല്‍ വീണ്ടും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പോലെ തങ്ങളും പേടിക്കുമെന്ന് ബിജെപി വിചാരിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്ക് തെറ്റിയെന്ന് സത്യേന്ദര്‍ ജെയിനും പറഞ്ഞു. ഇഡിയും സിബിഐയും ആദായനികുതി വകുപ്പിനേയും അയയ്ക്കാന്‍ ബിജെപിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, ഞങ്ങള്‍ ആരെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Modi govt planning to arrest Delhi Minister Satyendar Jain before Punjab elections, says Arvind Kejriwal