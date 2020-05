ന്യൂഡല്‍ഹി: കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായുള്ള ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളുടെ ടിക്കറ്റ് തുക കേന്ദ്രം വഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് വഹിക്കേണ്ടതെന്നും നയം വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാർ. ടിക്കറ്റ് തുക അടയ്‌ക്കേണ്ടത്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നാണ് കേന്ദ്രം വ്യാഴാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിലറിയിച്ചത്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ആരാണ് കൃത്യമായി പണം നല്‍കുന്നത് എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയിലാണ് കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയത്. 85 ശതമാനം നിരക്ക് കേന്ദ്രവും ബാക്കി 15 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു മുമ്പ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ 85 ശതമാനം നിരക്ക് വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സാംബിത് പത്രയും ഈ മാസം ആദ്യം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

കോവിഡ് -19 ലോക്ക്ഡൗണിനിടയില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുപ്രീംകോടതി പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജി സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം.

റെയില്‍വേയുടെ പ്രത്യേക ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളുടെ നിരക്കുകള്‍ ഒന്നുകില്‍ തീവണ്ടി തരപ്പെടുത്തുന്ന സംസ്ഥാനമോ തൊഴിലാളികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമോ ആണ് നല്‍കുന്നത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ നിരക്ക് നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷണ്‍, എസ്.കെ. കൗള്‍, എം.ആര്‍.ഷാ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിനെ മേത്ത അറിയിച്ചു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളില്‍ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് തുക ഈടാക്കുന്നില്ല എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് മേത്ത പറഞ്ഞു.

