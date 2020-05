ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമം കര്‍ഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിലാണെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ.

കര്‍ഷകരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയുള്ളതാണ് കര്‍ഷകര്‍ക്കായി മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായങ്ങള്‍, ഇതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയേയും ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ നടപടികള്‍ ലോകത്തിന് മുഴുവന്‍ മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജില്‍ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ കൃഷിക്കും അനുബന്ധ മേഖലയ്ക്കുമായി മാറ്റിവെയ്ക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കര്‍ഷര്‍ക്കായി 11 ഉത്തേജന പദ്ധതികളാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

