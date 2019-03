ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ നരേന്ദ്ര മോദി പുല്‍വാമയില്‍ സി.ആര്‍.പി.എഫുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് രാം ഗോപാല്‍ യാദവ്. അതേ സമയം സുരക്ഷാ സേനയെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവിന്റെ ആരോപണമെന്നും അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണമെന്നും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'ജവാന്മാരെ കൊന്നത് വോട്ടിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ അര്‍ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തില്‍ നിരാശരാണ്. സൈനികർക്കായി ജമ്മുവിനും ശ്രീനഗറിനുമിടക്ക് യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാപരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നില്ല. ചെറിയ ബസുകളിലായിരുന്നു അവരെ കൊണ്ടുപോയത്. അത് തികഞ്ഞ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.-'' അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

RG Yadav,SP: Paramilitary forces dukhi hain sarkar se, jawan maar diye gaye vote ke liye,checking nahi thi Jammu-Srinagar ke beech mein, jawano ko simple buses main bhej diya,ye sazish thi, abhi nahi kehna chahta, jab sarkar badlegi, iski jaanch hogi, tab bade-bade log phasenge. pic.twitter.com/nLPnNP5P2f — ANI UP (@ANINewsUP) March 21, 2019

താന്‍ ഇനി ഈ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തും. വലിയ പേരുകളായിരിക്കും പിന്നാലെ വരാന്‍ പോകുന്നതെന്നും രാം ഗോപാല്‍ യാദവ് പറഞ്ഞു.

വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് രാം ഗോപാലിന്റെ ആരോപണമെന്ന് യോഗി ആദിത്യ നാഥ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Modi govt behind Pulwama attack got CRPF jawans killed for votes SP leader Ram Gopal Yadav