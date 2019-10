മഹേന്ദര്‍ഗഢ് (ഹരിയാണ): പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ധാരണയുമില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികനില അനുദിനം മോശമായി വരികയാണെന്നും നീരവ് മോദിയേയും മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയേയും പോലെയുള്ളവര്‍ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും ഹരിയാണയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കവെ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. തൊഴിലില്ലായ്മ അതിരൂക്ഷമാണ്. നോട്ട് അസാധുവാക്കലും ജി.എസ്.ടിയും എല്ലാം തകര്‍ത്തുവെന്നാണ് വന്‍കിട - ചെറുകിട വ്യവസായികളെല്ലാം പറയുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവച്ച ന്യായ് പദ്ധതി രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായേനെ. കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വന്‍കിടവ്യവസായികളുടെ കടങ്ങളാണ് എഴുതിത്തള്ളിയത്. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒന്നും നല്‍കിയില്ല.

യു.പി.എ ഭരണകാലത്ത് യു.എസ്സിനോടും ചൈനയോടുമാണ് ഇന്ത്യ മത്സരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ബിജെപിയുടെ നയങ്ങള്‍മൂലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ മങ്ങി. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭിന്നിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് എങ്ങനെ മുന്നേറാന്‍ കഴിയും. യഥാര്‍ഥ വസ്തുതകള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നില്ലെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Content Highlights: Modi does not know economics - Rahul