ന്യൂഡൽഹി: 2002 ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപ കാലത്ത് എസ്ഐടി ഉന്നയിച്ച 100 ചോദ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നില്‍ പോലും ഒഴിഞ്ഞുമാറാതെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ശാന്തത പാലിച്ചെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. അന്വേഷണ ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്ന ആര്‍.കെ രാഘവന്‍ തന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

ഒമ്പത് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട മാരത്തണ്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ മോദി ശാന്തനായിരുന്നെന്നും ഒരു കപ്പ് ചായ പോലും മോദി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഗാന്ധിനഗറിലെ എസ്ഐടി ഓഫീസിലെത്താന്‍ മോദി സമ്മതിക്കുകയും സ്വന്തമായി ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നതായും ആര്‍.കെ രാഘവന്‍ തന്റെ ആത്മകഥയായ 'എ റോഡ് വെല്‍ ട്രാവല്‍ഡ്' എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

2002 ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച എസ്ഐടിയുടെ തലവനാകുന്നതിന് മുമ്പ് സിബിഐയുടെ തലവനായും രാഘവന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോഫോഴ്സ് അഴിമതി, 2000 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ക്രിക്കറ്റ് ഒത്തുകളി കേസ്, കാലിത്തീറ്റ അഴിമതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഉന്നത അന്വേഷണങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഭാഗഭാക്കായിട്ടുണ്ട്.



"അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി എസ്ഐടി വിളിച്ച സമയത്തെക്കുറിച്ച് രാഘവന്‍ പുസ്തകത്തില്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, ''ഓഫീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരേണ്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫിനെ വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുന്നത് ഔദാര്യമായി ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നടപടിയുടെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതിനാല്‍ ഗാന്ധിനഗറിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ എസ്‌ഐടി ഓഫീസിലേക്ക് വരാന്‍ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു".

താനും മോദിയും തമ്മില്‍ ചില ധാരണകളുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഒഴിവാക്കാന്‍ എസ്ഐടി അംഗമായ അശോക് മല്‍ഹോത്രയോട് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും രാഘവന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ നിലപാടിനെ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായ ഹരീഷ് സാല്‍വ തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ സാന്നിധ്യം മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയെ ദുര്‍ബലമാക്കുമെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ വിശ്വാസ്യത കവര്‍ന്നെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്നും രാഘവന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"മോദിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ എസ്ഐടി ഓഫീസിലെ എന്റെ ചേംബറില്‍ ഒന്‍പത് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനിന്നു. രാത്രി വൈകി അവസാനിച്ച മാരത്തണ്‍ സെഷനിലുടനീളം മോദി ശാന്തത പാലിച്ചുവെന്ന് മല്‍ഹോത്ര പിന്നീട് എന്നോടു പറഞ്ഞു", രാഘവന്‍ പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു.

'അദ്ദേഹം (മോദി) ഒരിക്കലും ചോദ്യങ്ങള്‍ അവഗണിച്ചില്ല.. പ്രതികരണങ്ങള്‍ വലിച്ചു നീട്ടുന്നതിന്റെ പ്രതീതിയും അദ്ദേഹം നല്‍കിയില്ല. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വിശ്രമിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മല്‍ഹോത്ര ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ആ ഓഫര്‍ ആദ്യം നിരസിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. നൂറ് ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ മാരത്തണ്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ എസ്ഐടിയില്‍ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് ചായ പോലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല", രാഘവൻ പുസ്തകത്തിലെഴുതി.

"ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയെടുക്കാൻ മോദിയെ സമ്മതിപ്പിക്കാന്‍ വരെ നിര്‍ബന്ധിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചതു തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്ന മല്‍ഹോത്ര വിശ്രമിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാവാം. അത്രയ്ക്ക് ഊര്‍ജ്ജസ്വലനായിരുന്നു അദ്ദേഹം", രാഘവന്‍ എഴുതി.

അവര്‍ക്കെതിരെ ''പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന തെളിവുകളൊന്നുമില്ല'' എന്ന് പറഞ്ഞ് 2012 ഫെബ്രുവരിയില്‍ മോദിക്കും മറ്റ് 63 മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കി എസ്‌ഐടി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു.

ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എസ്ഐടി അന്വേഷണം ''ക്ലിനിക്കലും പ്രൊഫഷണലും'' ആയിരുന്നെന്നും അത് കേന്ദ്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികള്‍ക്ക് അസ്വീകാര്യമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പുസ്‌കത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

'മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് അവര്‍ എനിക്കെതിരെ നിവേദനങ്ങള്‍ നല്‍കി. എന്റെ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ അവര്‍ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു.പക്ഷെ കുറ്റകരമായ ഒന്നും കണ്ടെത്താത്തതില്‍ അവര്‍ നിരാശരായി,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഭാഗ്യവശാല്‍, സുപ്രീം കോടതി എന്റെ ഒപ്പം നില്‍ക്കുകയും എന്നെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്തു. മുസ്ലീം സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കലാപകാരികളുമായി സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം ചേർന്ന് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്ന വാദം ഞാന്‍ നിരാകരിച്ചതിനാലാണ് എനിക്ക് എതിര്‍പ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ക്ലിനിക്കലും, പ്രൊഫഷണലായിരുന്നു,' രാഘവന്‍ പറയുന്നു.

ഹിന്ദുവികാരം അണപൊട്ടുകയാണെങ്കില്‍ ഇടപെടരുതെന്ന് 2002 ഫെബ്രുവരി 28 ന് നടന്ന ഔദ്യോഗിക യോഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് സഞ്ജീവ് ഭട്ട് ഉള്‍പ്പെടെ കുറച്ചുപേര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ആരോപണത്തിന് ഒരു സ്ഥിരീകരണവുമില്ലായിരുന്നു എന്നും രഘവന്‍ പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു.

