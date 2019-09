ഗാന്ധിനഗര്‍(ഗുജറാത്ത്): പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അമ്മയെ കാണാനെത്തി. ഗാന്ധിനഗറിലെ വീട്ടില്‍ വച്ച്‌ അമ്മ ഹീരാബെന്നിനോടൊപ്പമാണ് മോദി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത്‌.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence, in Gandhinagar. Today is PM Modi's 69th birthday. pic.twitter.com/vT8X46DfdK