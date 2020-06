ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം ജനം നേരിടുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും വര്‍ഗ്ഗീയ ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരിയുമായ അരുന്ധതി റോയ്. ഇതിനെയെല്ലാം എതിര്‍ത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഏക പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അരുന്ധതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സ്റ്റോപ് ദി വാര്‍ കോയലിഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഡിജിറ്റല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

"കൂട്ടപ്പലായനമാണുണ്ടായത്. ആളുകള്‍ പലായനം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു. ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത്. അവര്‍ ദേശീയ സ്വത്തുക്കള്‍ സ്വകാര്യവത്കരിച്ചു. എല്ലാം അവര്‍ സ്വകാര്യവത്കരിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അവര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവും സ്വകാര്യവത്കരിച്ചു. ദളിതരും പാവപ്പെട്ടവരും ഇതിനെല്ലാം പുറത്താവും ഇനി.

പുതിയ ആഖ്യാനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്ന് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പാളിച്ചകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മറയ്ക്കും. ഹിന്ദുത്വവികാരം ഉയര്‍ത്തിയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ആവര്‍ത്തിച്ചും അവര്‍ വിദ്വേഷം വില്‍ക്കും. മാധ്യമങ്ങളും മധ്യവര്‍ഗ്ഗവും മോദിയുടെ ആരാധകരായതിനാല്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതെല്ലാം സാധിക്കും. ഒരു കഷണ്ടിക്കാരന് ചീപ്പ് വില്‍ക്കാന്‍ മോദിക്ക് അനായാസേന സാധിക്കും. തന്റെ കഷണ്ടിത്തലയില്‍ അയാള്‍ ചീപ്പു കോതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വാണിജ്യരംഗത്തും മാധ്യമ രംഗത്തും ഭീതി നിലനില്‍ക്കുകയാണ്".

രാജ്യത്ത് ഈ ദുര്‍ഘടാവസ്ഥയെ നല്ല രീതിയില്‍ നേരിട്ട കേരളത്തെ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്നും അരുന്ധതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"മോദിയെ എതിര്‍ക്കുന്ന ഒരേയൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കില്‍ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നില്ല.നിങ്ങള്‍ മിണ്ടാതിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ നിയമ നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമാണ്. അതിനാല്‍ പലരും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. ആകെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്ന് മോദിക്കതെിരേ സംസാരിക്കുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയക്കാരാവട്ടെ, ഉദ്യോഗസ്ഥരാവട്ടെ, വ്യവസായികളാകട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും തലച്ചോറിനെ ഭീതി മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരിലാരെങ്കിലും വായ തുറക്കുന്ന നിമിഷം അവര്‍ ദയയേതുമില്ലാതെ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ്. അതിനാല്‍ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭയം നിലനില്‍ക്കുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ലോകത്തൊരു രാജ്യത്തും കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഇന്ത്യയിലേതു പോലെ വര്‍ധിച്ചിട്ടില്ല. ജനുവരി 30ന് ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ രണ്ട് മാസവും സര്‍ക്കാരൊന്നും ചെയ്തില്ല. ആ സമയം സിഎഎക്കെതിരേ ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ആളിപ്പടര്‍ന്ന പ്രതിഷേധത്തെ നേരിടുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു സർക്കാര്‍.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നമസ്‌തേ ട്രംപ് പരിപാടി ഇന്ത്യയില്‍ അരങ്ങേറിയത്. ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്", അരുന്ധതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു.

