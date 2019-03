ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നാല്‍പ്പത് കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടാണ് ഉള്ളതെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍ വിജയ് മല്യക്ക് രക്ഷപ്പെടാന്‍ അവസരമൊരുക്കി നല്‍കിയെന്നും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും പാര്‍ട്ടിയുടെ ദേശീയ വക്താവുമായ രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല ആരോപിച്ചു.

ഞാനും കാവല്‍ക്കാരനെന്ന പ്രചാരണത്തെ വിമര്‍ശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അടക്കമുള്ളവര്‍ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലെ പേരിനു മുന്നില്‍ ചൗക്കിദാര്‍ എന്ന് ചേര്‍ത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിമര്‍ശം. നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

मोदी बाबा और उनके 40 ‘चोर’ - नाम के आगे चौकीदार लगाकर, बहरूपिया बन फ़िर जनता को ठगना चाहते हैं।



पर लोग क्या कह रहें हैं ?



हाय हाय री मोदी सरकार,

कभी पान पकौड़े - कभी चौकीदार ! pic.twitter.com/tDzn0Nl2zh — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 19, 2019

കാവല്‍ക്കാരന്‍ നീരവ് മോദിയേയും ലളിത് മോദിയേയും രക്ഷപ്പെടാന്‍ അനുവദിച്ചു. ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും വെട്ടിച്ച എണ്ണമറ്റ കള്ളന്മാരെ രാജ്യത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ അനുവദിച്ചു. മോദി ബാബയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല്‍പ്പത് കള്ളന്മാര്‍ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടങ്ങളൊന്നും അവകാശപ്പൈനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ട്വിറ്ററിലെ പേരുകള്‍ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഒന്നിന് പുറകേ ഒന്നായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്യാനാണ്- സുര്‍ജേവാല ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആള്‍മാറാട്ടക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നത് വെറും പരാജയമായിരുന്നൂവെന്നത് മറച്ചുവെക്കാനാണ് വീണ്ടും റീബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നത്. 2013 ല്‍ നൂറുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണം തിരികെയെത്തിച്ച് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2014 അച്ഛേദിന്‍ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല- സുര്‍ജേവാല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Modi baba and his 40 thieves Congress says chowkidar who allowed Vijay Mallya to flee is chor