വാരാണസി: അടുത്ത വര്‍ഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളെ കടന്നാക്രമിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തന്റെ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയില്‍ 870 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന 22 പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിടല്‍ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജാതി അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം ജനങ്ങളെ കാണുന്ന അവര്‍ക്ക് ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്റെ വികസനം ഒട്ടും താത്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയമാണ്. അവര്‍ മാഫിയകളെ സഹായിക്കുകയും പോറ്റി വളര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കുടുംബാധിപത്യം മാത്രമാണ് അവരുടെ നിഘണ്ടുവിലുള്ളത്. അനധികൃതമായി സ്വത്തുവകകള്‍ സമ്പാദിക്കുന്നതിലാണ് അവര്‍ക്ക് താത്പര്യമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ സൂചിപ്പിച്ച് മോദി വിമര്‍ശിച്ചു.

എന്നാല്‍, എല്ലാവരേയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുള്ള വികസനമാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രതിദിനം അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ പാല്‍ ഉത്പാദനം ഉള്‍പ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷീരോത്പാദന മേഖലയിലെ വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പശുക്കളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും കുറ്റമായി ചിലര്‍ കാണുന്നുവെന്നും മോദി വിമര്‍ശിച്ചു.

Content Highlights: modi attacks opposition in his speech at varanasi