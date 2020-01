ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരോട് വികസനത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിലുണ്ടായ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍ അടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘം ജമ്മുകശ്മീരില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നതിന് അടുത്ത ഏഴുദിവസങ്ങളിലായി 36 മന്ത്രിമാരാണ് എത്തുന്നത്.

കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന വികസന പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും അനുച്ഛേദം370 റദ്ദാക്കിയതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കാനാണ് സന്ദര്‍ശനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം മുന്നില്‍ കണ്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കണമെന്ന് മോദി മന്ത്രിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യാത്രകള്‍ നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ മാത്രമൊതുക്കാതെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തണമെന്നും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

സ്മൃതി ഇറാനി, പിയൂഷ് ഗോയല്‍, ജിതേന്ദര്‍ സിങ്, രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ്, കിരണ്‍ റിജിജു, ഹര്‍ദീപ് പുരി, ജി.കിഷന്‍ റെഡ്ഡി, പുരുഷോത്തം സിങ് രുപാല, മഹേന്ദ്ര നാഥ് പാണ്ഡെ, ജനറല്‍ വികെ സിങ്, ഗജേന്ദര്‍ സിങ് ഷെഖാവത്ത്, അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. ജമ്മുവിലേക്ക് 51 യാത്രകളും ശ്രീനഗറിലേക്ക് എട്ടുയാത്രകളുമാണ് ഉന്നതതലസംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍ ആഭ്യന്ത്ര മന്ത്രി അമിത്ഷാ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മന്ത്രിമാര്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്. അര്‍ജുന്‍ റായ് മേഘ്‌വാള്‍, അശ്വിനി ചൗബേ, ജിതേന്ദ്രസിങ് എന്നിവരാണ് ശനിയാഴ്ച സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത്. മേഘ്‌വാളും അശ്വിനി ചൗബേയും സാംബയിലും ജിതേന്ദര്‍ സിങ് ജമ്മുവിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തും.

