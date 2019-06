തിരുപ്പതി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനത്തിനെത്തി. രണ്ടാമതും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള മോദിയുടെ ആദ്യ തിരുപ്പതി സന്ദര്‍ശനമാണിത്.

മാലദ്വീപിലും ശ്രീലങ്കയിലും രണ്ട് ദിവസമായി നടത്തിയ വിദേശ പര്യടനത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച തിരുപ്പതിയിലെത്തിയത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവര്‍ണര്‍ ഇ.എസ്.എല്‍. നരസിംഹന്‍, മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡി, കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി. കൃഷ്ണന്‍ റെഡ്ഡി, ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍, മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ്‌ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

Andhra Pradesh: Prime Minister Narendra Modi arrives in Tirupati; received by Chief Minister YS Jaganmohan Reddy. PM will offer prayers at temple of Lord Venkateswara at Tirumala. pic.twitter.com/ZkZyYSNjO3