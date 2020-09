ന്യൂഡല്‍ഹി: 70-ാം പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്തി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് ലോക നേതാക്കള്‍. ജര്‍മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ആഞ്‌ജെല മെര്‍ക്കല്‍, റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമര്‍ പുതിന്‍, ഫിന്‍ലാന്‍ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്നാമറിന്‍, നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശര്‍മ ഒലി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളാണ് മോദിക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.

മോദിയെ നരേന്ദ്ര എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് ജര്‍മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ആഞ്‌ജെല മെര്‍ക്കല്‍ ജന്മദിനാശംസ നേര്‍ന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നടന്ന ഇന്തോ- ജര്‍മന്‍ ഇന്റര്‍ ഗവണ്‍മെന്റല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടേഷനില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയേപ്പറ്റിയുള്ള ഓര്‍മകള്‍ അവര്‍ പങ്കുവെച്ചു. മോദിക്ക് ഭാവിയില്‍ എല്ലാവിധ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും അവര്‍ മോദിക്കയച്ച സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയും ജര്‍മനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ വിജയിച്ചുവെന്നും അവര്‍ കുറിച്ചു. മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും അവര്‍ ആശംസിച്ചു. ആഞ്‌ജെല മെര്‍ക്കലിന്റെ സന്ദേശം മോദി തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Chancellor Angela Merkel wrote to PM @narendramodi, conveying greetings to him on his birthday. pic.twitter.com/2EKOIyVJrY