ശ്രീനഗര്‍: മൊബൈലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഭീകരവാദികളും പാകിസ്താനുമാണെന്ന് കശ്മീര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക്. അതിനാലാണ് കശ്മീരില്‍ ഫോണ്‍ സേവനങ്ങളും ഇന്റര്‍നെറ്റും നിരോധിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ കുപ്വാരയിലും ഹന്ദ്വാരയിലും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് ജില്ലകളിലും വൈകാതെ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. രാജ്യത്തിനെതിരായ ഒരായുധം എന്ന നിലയിലാണ് തീവ്രവാദികള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനം നിര്‍ത്തിവെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ഓരോ കശ്മീരികളുടെയും ജീവന്‍ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ജീവന്‍ പോലും നഷ്ടപ്പെടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഒരു മരണം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചിലര്‍ക്ക് മാത്രം അരയ്ക്ക് താഴെ പരിക്കേറ്റു. അമ്പതിനായിരത്തോളം ജോലികളാണ് കശ്മീരിലെ യുവാക്കള്‍ക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത്. യുവാക്കള്‍ അവസരം വിനിയോഗിക്കണമെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കശ്മീരില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണിനും ഇന്റര്‍നെറ്റിനും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് മൂലം നിരവധി ജീവനുകള്‍ രക്ഷിക്കാനായെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

