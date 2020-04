മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് സന്യാസിമാരടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മുംബൈയില്‍ നിന്ന് 125 കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെ പാല്‍ഘര്‍ ജില്ലയിലെ ഗഡ്ചിന്‍ചലെ ഗ്രാമത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം.

അവയവങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവര്‍ എന്നാരോപിച്ചാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടം ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്. കല്ലുകളും വടികളും കയ്യിലേന്തിയ ഒരു കൂട്ടമാളുകള്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് രണ്ട് സന്യാസിമാരെയും അവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിലെ ഡ്രൈവറെയും ആക്രമിക്കുകയൈയിരുന്നു. ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് 70വയസ്സുകാരനായ ഡ്രൈവറെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച പോലീസുകാര്‍ക്കും മര്‍ദ്ദനമേറ്റു.

ആക്രമണത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. 70 വയസ്സുകാരന്റെ തല പൊട്ടി ചോരയൊലിക്കുന്നതും പ്രാണന് വേണ്ടി കരയുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയില്‍ പോലീസ് വാഹനം വടിയുപയോഗിച്ച് തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്നതും കാണാം.

"സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് പരിക്കേറ്റവരെ വാഹനത്തില്‍ കയറ്റി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആള്‍ക്കൂട്ടം പോലീസുകാരെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല. പോലീസുകാര്‍ക്കും സംഭവത്തില്‍ പരിക്കുണ്ട്. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് പേരും മരിച്ചു. 110 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്." ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കൈലാഷ് ഷിന്‍ഡെ പറയുന്നു.

"ഊഹാപോഹങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തില്‍ വന്ന് ആരും കുട്ടികളെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകില്ല. നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരേ നടപടി സ്വീകരിക്കും." കളക്ടര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ ബോധപൂര്‍വ്വം പല വ്യാജപ്രചരണങ്ങളും നടക്കുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവം നടന്ന ദിവസം തന്നെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. സുശീല്‍ ഗിരി മഹാരാജ(35), നിലേഷ് തെല്‍ഗാനെ(35), ചിക്കനെ മഹാരാജ് കല്‍പവൃക്ഷ ഗിരി(70) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സന്യാസിമാരായ സുശീലും നിലോഷും സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു എഴുപതുകാരനായ ചിക്കനെ.

