ബെംഗളൂരു: നാട്ടിലിറങ്ങിയ പുള്ളിപ്പുലിയെ നാട്ടുകാര്‍ തല്ലിക്കൊന്നു. കര്‍ണാടകയിലെ ചിത്രദുര്‍ഗ ജില്ലയിലെ കുരുബാരഹള്ളി ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. വനപാലകരുടെ കണ്മുന്നില്‍വച്ചാണ് നാട്ടുകാര്‍ സംഘം ചേര്‍ന്ന് പുലിയെ അടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം നാട്ടുകാരായ രണ്ടുപേരെ പ്രദേശത്തെ തോട്ടത്തില്‍വച്ച് പുലി ആക്രമിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ സംഘം ചേര്‍ന്ന് പുലിയെ പിടിക്കാനായി രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് വനപാലകരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പുലി ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളില്‍ ഇരിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് പുലിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയ നാട്ടുകാര്‍ സംഘം ചേര്‍ന്ന് തല്ലികൊല്ലുകയായിരുന്നു. പ്രകോപിതരായ നാട്ടുകാരെ തടയാന്‍ വനപാലകര്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലംകണ്ടില്ല.

A leopard beaten to death by villagers in Karnataka's Chitradurga. All this in the presence of forest officials. Watch the video, will make you think who the real wild animals are. @WeAreBangalore @prernabindra @leofsaldanha #Wildlife #leopard pic.twitter.com/sjTsXASpf9