ന്യൂഡല്‍ഹി: സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ പിന്‍ഗാമിയെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഒരാഴ്ച മുതല്‍ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. കരസേനാ മേധാവി എം.എം നരവണെയ്ക്കാണ് പദവിയിലേക്കെത്താന്‍ കൂടുതല്‍ സാധ്യത കല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന സുരക്ഷാകാര്യ മന്ത്രിതല സമിതി ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തുവെന്നാണ് വിവരം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല. 2022 ഏപ്രില്‍ വരെയാണ് കരസേനാ മേധാവിയായി നരവണെയ്ക്ക് ചുമതലയുള്ളത്. വ്യോമസേന മേധാവിയായി വി.ആര്‍ ചൗധരി സെപ്റ്റംബറിലും നാവിക സേന മേധാവിയായി മലയാളിയായ ആര്‍. ഹരികുമാര്‍ നവംബര്‍ 30നുമാണ് ചുമതലയേറ്റത്. സേന മേധാവിമാര്‍ക്ക് 62 വയസ്സ് അല്ലെങ്കില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ കാലാവധിയില്‍ ഏതാണോ ആദ്യം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നത്, അതുവരെയാണ് ചുമതല വഹിക്കാന്‍ കഴിയുക.

ചൈനയുമായും പാകിസ്താനുമായും അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്. ഭാവിയില്‍ മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങളേയും ഒരുമിച്ച് സജ്ജമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി എന്ന പദവി സൃഷ്ടിച്ചതുതന്നെ. ഇത്തരമൊരു പദവി അലങ്കരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി എന്നതിനാല്‍ തന്നെ ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഒഴിവ് എത്രയും വേഗം നികത്തണം എന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റേയും താത്പര്യം. 2019 ഡിസംബര്‍ 31 മുതലാണ് ബിബിന്‍ റാവത്ത് സംയുക്ത സേന മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റെടുത്തത്.

ഈ പദവിയിലേക്ക് ബിപിന്‍ റാവത്തിന് മുന്‍പ് നിയമനം നടന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിയമം അനുസരിച്ച് ഏതൊരു കമാന്‍ഡിങ് ഓഫീസര്‍ക്കും സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. നാല് സ്റ്റാറുകളുള്ള ജനറല്‍ പദവിയിലോ സമാന റാങ്കിലുള്ള എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ (വ്യോമസേന), അഡ്മിറല്‍ (നാവികസേന) എന്നിവര്‍ക്കും സി.ഡി.എസ് പദവിയില്‍ എത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ല.

2019 ഡിസംബര്‍ 31ന് ആണ് ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ പിന്‍ഗാമിയായി മനോജ് മുകുന്ദ് നരവണെ ഇന്ത്യന്‍ കരസേന മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത്. 1980 ജൂണില്‍ തന്റെ 20ാം വയസ്സിലാണ് നരവണെ ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയുടെ ഭാഗമായത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെ സ്വദേശിയാണ് നരവണെ. കരസേന മേധാവി പദവിയിലെത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് കരസേനയുടെ 40ാം ഉപമേധാവി പദവിയും അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019 ഡിസംബര്‍ 16ന് വിജയ് ദിവസിന് മുന്‍പാണ് നരവണെയെ ഇന്ത്യയുടെ കരസേന മേധാവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Content Highlights: MM Naravane likely to be the next chief of defence staff