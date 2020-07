ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനില്‍ നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്കു മേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തി കോണ്‍ഗ്രസ്. നിയമസഭ സമ്മേളനം ഉടന്‍ വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഗവര്‍ണര്‍ കല്‍രാജ് മിശ്ര അംഗീകരിക്കുന്നിടം വരെ തങ്ങളുടെ എം.എല്‍.എമാര്‍ രാജ്ഭവനു അനിശ്ചിതകാല ധര്‍ണ ഇരിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയതായി ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാത്ത ഗവര്‍ണറുടെ നിലപാടിനെ നേരിടാന്‍ ഗഹലോത്ത്, തന്റെ പക്ഷത്തെ എം.എല്‍.എമാരുമായി രാജ്ഭവനു മുന്നില്‍ എത്തിയിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്ഭവനു മുന്നിലെ പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ എം.എല്‍.എമാര്‍ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

കോവിഡ്-19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഗവര്‍ണറുടെ നിലപാട്. അതേസമയം നാളെ ജനങ്ങള്‍ രാജ്ഭവന്‍ വളഞ്ഞാല്‍ തങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദികള്‍ ആയിരിക്കില്ലെന്ന പ്രസ്താവനയും ഗഹലോത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ചരിത്രം മാപ്പു നല്‍കില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി.

അതേസമയം, ഗഹലോത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രാജസ്ഥാന്‍ ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷന്‍ സതീഷ് പൂനിയ രംഗത്തെത്തി. കസേര സംരക്ഷിക്കാന്‍ രാജ്ഭവന്‍ ഘരാവോ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. സമ്മേളനം വിളിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണറെ നിര്‍ബന്ധിക്കാനാകുമോ എന്നും പൂനിയ ആരാഞ്ഞു. ഭരണഘടനയ്ക്കും നിയമത്തിനും അതീതരാണോ എന്നും ചരിത്രം നിങ്ങള്‍ക്ക് മാപ്പു നല്‍കില്ലെന്നും പൂനിയ വിമര്‍ശിച്ചു.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെയും ഒപ്പമുള്ള എം.എല്‍.എമാരുടെയും അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച കേസില്‍, തല്‍സ്ഥിതി തുടരണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉടന്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

content highlights: mla's will be sitting indefinite dharna until governor accepts demands says congress