ഭുവനേശ്വര്‍: പരിഷ്‌കരിച്ച മോട്ടോര്‍ വാഹനനിയമത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കാന്‍ പോയ എം എല്‍ എ വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്തത് നോ പാര്‍ക്കിങ് മേഖലയില്‍. പോലീസ് 500 രൂപ ഫൈനടിച്ചു

ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലാണ് സംഭവം. ബിജു ജനതാദള്‍ നേതാവും ഭുവനേശ്വര്‍ എം എല്‍ എയുമായ അനന്ത നാരായണ്‍ ജനേയ്ക്കാണ് പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഭുവനേശ്വറിലെ എ ജി സ്‌ക്വയറിനു സമീപത്തെ നോ പാര്‍ക്കിങ് മേഖലയിലാണ് അനന്ത നാരായണ്‍ കാര്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തത്.

പരിഷ്‌കരിച്ച മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ നിയമത്തെ കുറിച്ചും ഗതാഗത നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും ഭുവനേശ്വര്‍ പോലീസ് പ്രത്യേക ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ പരിപാടിക്കിടെ പോലീസ് അനന്ത നാരയണയുടെ കാര്‍ നോ പാര്‍ക്കിങ് മേഖലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയും ഫൈനടിക്കുകയുമായിരുന്നു.

എന്റെ ഡ്രൈവര്‍ നിയമം ലംഘിച്ച് കാര്‍ നോ പാര്‍ക്കിങ് മേഖലയില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തതിനാലാണ് പോലീസ് പിഴയീടാക്കിയത്. നിയമം എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേപോലെയാണ്. നാം ഗതാഗതനിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ- അനന്ത നാരയണ പ്രതികരിച്ചു.

content highlights: mla goes to sensitise traffic rules fined for illegal parking in odisha