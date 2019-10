ഛണ്ഡീഗഢ്: ഹരിയാണയില്‍ ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഛണ്ഡീഗഢില്‍ നടന്ന ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ഏകകണ്ഠമായാണ് ഖട്ടാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദമുന്നയിച്ച് ഖട്ടാര്‍ ഗവര്‍ണറെ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി രണ്ടാം തവണ ഖട്ടാര്‍ നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ജെജപിക്ക് എന്നതാണ് ധാരണ. ജെജെപി നേതാവ് ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ നൈന ചൗട്ടാല എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ്‌ പരിഗണനയില്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 10 അംഗങ്ങളുള്ള ജെജെപിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ചില സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എമാരും ബിജെപിയെ പിന്തുണക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്ര മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദും ബിജെപി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അരുണ്‍ സിങും കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരായി നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 90 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 40 സീറ്റാണ് ബിജെപിക്കുള്ളത്. ജെജെപിയുടെ 10 എംഎല്‍എമാരുടേയും ഏഴ് സ്വതന്ത്രരുമടക്കം 57 പേരുടെ പിന്തുണ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്ന് മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടാര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

Content Highligts: ML Khattar's Swearing-In Tomorrow, Set For Second Term In Haryana