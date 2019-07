ചെന്നൈ: ഡി.എം.കെ. അധ്യക്ഷന്‍ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ മകനും നടനുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ ഡി.എം.കെ.യുടെ യുവജനവിഭാഗം സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചേക്കും. യുവജനവിഭാഗം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മുന്‍മന്ത്രി വെള്ളക്കോവില്‍ സ്വാമിനാഥന്‍ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ഡി.എം.കെ. നേതാക്കള്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന.

ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍ നിലവില്‍ കരുണാനിധി കുടുംബത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള മുരശൊലി ട്രസ്റ്റിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ്. പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖപത്രമായ മുരശൊലിയുടെ നടത്തിപ്പിലും പ്രധാനപങ്കുവഹിക്കുന്നു. പിതാവായ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്‍ 35 വര്‍ഷത്തോളം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പദവിയിലേക്കാണ് മകനായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും ഇപ്പോള്‍ എത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്‍ഷമായി ഡി.എം.കെയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. ഉദയനിധി പാര്‍ട്ടിയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തുന്നതോടെ കൂടുതല്‍ യുവാക്കളെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഡി.എം.കെ. നേതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ.

Content Highlights: mk stalin's son and actor udayanithi stalin likely to be appointed as dmk youth wing secretary