ചെന്നൈ: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തയച്ച് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്‍. ഐ.എം.ഡിയുടെ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളിലെ പോരായ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും ചെന്നൈയിലെ ഇന്ത്യന്‍ മെറ്ററോളജിക്കല്‍ സെന്ററി(ഐ.എം.സി.)നെ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത്.

ചെന്നൈയില്‍ ഡിസംബര്‍ 30, 31 തീയതികളിലുണ്ടായ കനത്തമഴയുടെയും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്റ്റാലിന്റെ കത്ത്. ഹൈ അലേര്‍ട്ട് സാഹചര്യങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി പ്രവചിക്കാനും അക്കാര്യം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ കൃത്യസമയത്ത് അറിയിക്കാനും ആവശ്യമായ ശേഷിയിലേക്ക് ചെന്നൈ ഐ.എം.സിയെ ഉയര്‍ത്താന്‍ വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തോട് സ്റ്റാലിന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാന്‍ ചെന്നൈ ഐ.എം.സിയില്‍നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സമയം നല്‍കി, റെഡ് അലേര്‍ട്ട് സാഹചര്യങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി പ്രവചിക്കാന്‍ ഐ.എം.സി. ചെന്നെ അപര്യാപ്തമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്- സ്റ്റാലിന്‍ കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഐ.എം.സിയുടെ പ്രവചനത്തിലെ പോരായ്മകള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എമര്‍ജന്‍സി മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

