ഐസോള്‍: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടയാളുടെ മൃതദേഹം ലോക്ക്ഡൗണില്‍ മൂവായിരം കിലോ മീറ്ററുകള്‍ താണ്ടി സ്വദേശത്തെത്തിച്ച ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് ആദരവര്‍പ്പിച്ച് മിസോറം.

ഏപ്രില്‍ 23-നാണ് മിസോറം സ്വദേശിയായ വിവിയന്‍ ലാല്‍റെംസംഗ(28) ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചെന്നൈയില്‍ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഇയാള്‍. രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ ഇയാളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ ജയന്ത്ജിരന്‍, ചിന്നതമ്പി എന്നീ രണ്ട്‌ ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറായി മുന്നോട്ടുവന്നു. വിവിയന്റെ സുഹൃത്തായ റാഫേല്‍ മല്‍ചാന്‍ഹിമയ്‌ക്കൊപ്പം ഇവര്‍ മൃതദേഹവുമായി മിസോറാമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. 84 മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട ഡ്രൈവിങ്ങിന് ഒടുവില്‍ ഇവര്‍ മിസോറാമിലെത്തി. ലാല്‍റെംസംഗയുടെ മൃതദേഹം കുടുംബത്തിന് കൈമാറി. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വിവിയന്റെ മൃതദേഹം അവര്‍ സംസ്‌കരിച്ചു.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് 3000 കിലോമീറ്ററുകള്‍ താണ്ടി യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍മാരെ മിസോറാമിലെ ജനത വരവേറ്റത് നിറഞ്ഞ കൈയടികളോടെയാണ്. തങ്ങളുടെ ആദരവ് അറിയിക്കുന്നതിനായി വീട്ടില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് അവര്‍ കരഘോഷം മുഴക്കി.

ഐസോളിലെ വിജനമായ റോഡിലൂടെ അംബുലന്‍സ് കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ ഇരുവശത്തും നിന്ന് കൈയടിക്കുന്ന വീഡിയോ മിസോറം മുഖ്യമന്ത്രി സോറാംതംഗ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.'യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിത നായകന്മാരെ മിസോറാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്! കാരണം ഞങ്ങള്‍ മനുഷ്യത്വത്തിലും ദേശീയതയിലും വിശ്വസിക്കുന്നു,' വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സോറാംതംഗ കുറിച്ചു. 'ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി!'

Against all odds!

3000 plus miles of hardship and struggles won't dampen the spirit of resting the tragic earthly remains of Vivian Remsanga by his friend Rafael AVL Malchhanhima alongwith Mr. Jeyantjiran and Chinnathambi, both from Tamil Nadu.



Mizoram salutes you!#Heroes pic.twitter.com/0RW7Z8ox05 — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) April 28, 2020

ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് ഐസോളിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍മാരെ കൊല്‍ക്കത്ത, സിലിഗുരി, ഗുവാഹത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലെ മിസോ സമുദായങ്ങളും മിസോറാമിലെ ദേശീയപാതയോരത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും ഇവരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

'മിസോറം നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു!' എന്നുപറഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍മാരെ സ്വീകരിച്ചത്. ആംബുലന്‍സ് ചെലവുകള്‍ക്കും പരമ്പരാഗത മിസോ വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്കും പുറമെ സംസ്ഥാന മന്ത്രി ഡോ. കെ. ബീച്ചുവാവില്‍ ഇവര്‍ക്ക് 2,000 രൂപ വീതം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights:Mizoram said thanks to the ambulance drivers who drove 3,000 km with coffin from Chennai