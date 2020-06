ഐസ്‌വാള്‍: മിസോറമില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വര്‍ധന ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനം വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മിസോറാം മുഖ്യമന്ത്രി സോറാംതംഗയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. കേന്ദ്രനിര്‍ദേശപ്രകാരം രാജ്യം ജൂണ്‍ 8 മുതല്‍ ലോക്ക്ഡൌണ്‍ ഇളവുകള്‍ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയതിനിടെയാണ് മിസോറാമില്‍ വീണ്ടും ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മിസോറമില്‍ ഇതുവരെ 24 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

A consultative meeting chaired by Chief Minister Zoramthanga decides to impose 2-week total lockdown in the state from 9th June 2020 in view of the prevailing situation. Lockdown guidelines will be notified shortly: Mizoram Government pic.twitter.com/vuvmP9ovop