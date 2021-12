ന്യൂഡൽഹി: മദർ തെരേസ സ്ഥാപിച്ച മിഷനറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന സംഘടനയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കേന്ദ്രം മരവിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി.

ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് മമത ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 22,000 ത്തോളം വരുന്ന രോഗികളും ജീവനക്കാരും ഈ ഒരു നടപടി കാരണം ഭക്ഷണവും മരുന്നുകളും ലഭിക്കാതെ കഷ്ടത്തിലായെന്നും മമതാ ബാനർജി ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് നേരത്തെ മദർ തെരേസ സ്ഥാപിച്ച മിഷനീറ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയ്ക്കെതിരെ ഗുജറാത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടി എന്നാണ് മമതയുടെ ആരോപണം.

"ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ കേട്ടത്. മദർ തെരേസ സ്ഥാപിച്ച മിഷനറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും കേന്ദ്രം മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചാരിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന 22,000ത്തോളം രോഗികളും ജീവനക്കാരുമാണ് ഭക്ഷണവും മരുന്നുകളും ഇല്ലാതെ ദുരിതത്തിലായത്' - മമത ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Shocked to hear that on Christmas, Union Ministry FROZE ALL BANK ACCOUNTS of Mother Teresa’s Missionaries of Charity in India!



Their 22,000 patients & employees have been left without food & medicines.



While the law is paramount, humanitarian efforts must not be compromised.