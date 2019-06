ഇറ്റാനഗര്‍: അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലേക്ക് പറന്ന വ്യോമസേനാ വിമാനം കാണാതായ സംഭവത്തില്‍ വഴിത്തിരിവ്. പര്‍വത മേഖലയില്‍ കറുത്ത പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതായി ഗ്രാമീണര്‍ പറഞ്ഞതായി അരുണാചല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡു വെളിപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യം ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മോളോ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മൂന്നു പേരാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പര്‍വതമേഖലയില്‍ പുകച്ചുരുള്‍ കണ്ടത്. ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നും എട്ടുകിലോമീറ്ററോളം ദൂരെയായിരുന്നു ഇതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. വ്യോമസേനയും കരസേനയും പോലീസും ഉള്‍പ്പെട്ട സംയുക്ത സംഘം ഈ മേഖലയില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തും.

അസമിലെ ജോര്‍ഹടില്‍ നിന്നും അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലെ മേചുകയിലേക്ക് 13 പേരേയും വഹിച്ച് പറന്ന വ്യോമസേനാ വിമാനം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കാണാതായത്. മലയാളിയടക്കം വിമാനത്തില്‍ എട്ട് ജോലിക്കാരും അഞ്ച് യാത്രക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫ്ളൈറ്റ് എന്‍ജിനീയറായ കൊല്ലം ഏരൂര്‍ ആലഞ്ചേരി വിജയ വിലാസത്തില്‍ (കൊച്ചു കോണത്ത് വീട്) അനൂപ് കുമാര്‍ (29) ആണ് കാണാതായ മലയാളി.

ജോര്‍ഹട്ട് മുതല്‍ മേചുക വരെ വിമാനം സഞ്ചരിക്കേണ്ട വഴി നിബിഢവനങ്ങള്‍ക്കും പര്‍വതങ്ങള്‍ക്കും മുകളിലൂടെയാണ് എന്നത് തിരച്ചില്‍ ദുഷ്‌കരമാക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് സംഘങ്ങള്‍ വിമാനത്തിന്റെ യാത്രാപാതയിലൂടെ തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത ആന്റണോവ് എഎന്‍-32 വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യാത്രാവിമാനമാണ് കാണാതായത്.

