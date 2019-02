ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരു എച്ച്എഎല്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തായി വ്യോമസേന യുദ്ധ വിമാനം തകര്‍ന്നു വീണ് പൈലറ്റ് മരിച്ചു.

വ്യോമസേനയുടെ മിറാഷ് 2000 വിമാനമാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്. രണ്ട് പൈലറ്റുമാര്‍ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരാള്‍ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒരാള്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

An aircraft crashed at HAL in Bengaluru on Friday. It is suspected to be a Mirage 2000. pic.twitter.com/UZyg0yAVJp