ന്യൂഡല്‍ഹി: ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഭാരോദ്വഹനത്തില്‍ രാജ്യത്തിനു വെള്ളി മെഡല്‍ സമ്മാനിച്ച മീരാഭായ് ചാനു തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ത്യയില്‍ മടങ്ങിയെത്തി. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ചേര്‍ന്ന അവര്‍ക്ക് അധികൃതര്‍ വന്‍ സ്വീകരണം നല്‍കി.

ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളികളോടെയാണ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അധികൃതരടക്കമുള്ളവര്‍ അവരെ വരവേറ്റത്.



Happy to be back here in amidst so much love and support. Thank You so much 🇮🇳 pic.twitter.com/ttjGkkxlDu