ഹൈദരാബാദ്: മതേതരത്വം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും രക്തത്തില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റേത് രാജ്യത്തെക്കാളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു.

ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവണതയെ അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു. ഇന്ത്യയെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനു പകരം തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് അവര്‍ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കലില്‍ ആന്ധ്രാ വിദ്യാഭി വര്‍ധനി എജ്യുക്കേഷനല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷന്‍സിന്റെ 75-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അന്തസത്ത. എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുകയെന്നതും 'സര്‍വ ധര്‍മ സംഭവ്' എന്നതുമാണ് നമ്മുടെ സംസ്‌കാരം. ഇത് പാലിക്കുന്നത് നാം തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

