ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ നിന്ന് 72 കമ്പനി അര്‍ധ സൈനികരെ അടിയന്തരമായി പിന്‍വലക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ്. 100 പേര്‍ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു കമ്പനി.

സെന്‍ട്രല്‍ റിസര്‍വ്‌സ് പോലീസ് ഫോഴ്‌സിന്റെ 24 കമ്പനി, 12 കമ്പനി വീതം അതിര്‍ത്തി രാക്ഷാ സേന, ഇന്തോ ടിബറ്റന്‍ ബോഡര്‍ പോലീസ്, സെന്‍ട്രല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഫോഴ്‌സ്, സശസ്ത്ര സീമാ ബല്‍ എന്നിവയെയാണ് പിന്‍വലിക്കുന്നത്.

ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന 370-ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കുപിന്നാലെയാണ് ഈ യൂണിറ്റുകള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കശ്മീര്‍ താഴ് വരയിലേക്ക്‌ അയച്ചത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 20 യൂണിറ്റുകളെ ഈ മാസം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.

