ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെയും സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും അപേക്ഷകള്‍ തള്ളിയെന്ന വാര്‍ത്ത വ്യാജമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം.

The media report about the rejection of Serum Institute and Bharat Biotech's emergency use authorisation of vaccine is fake: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/vysHrU43hi — ANI (@ANI) December 9, 2020

മതിയായ സുരക്ഷയും ആവശ്യമായ തെളിവുകളും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും അപേക്ഷകള്‍ തള്ളിയതെന്നാണ് ഉന്നതവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്.

സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഭാരത് ബയോടെക്, ഫൈസര്‍ എന്നീ കമ്പനികളുടെ അപേക്ഷകളാണ് സെന്‍ട്രല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് സ്റ്റാന്റേഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ(സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ.) വിദഗ്ധ സമിതിക്കു മുന്‍പാകെ ഇന്നെത്തിയത്.

