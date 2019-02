ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരനും പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തെ സംയുക്തമായി അപലപിച്ചെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും സൗദി കിരീടാവകാശിയും തമ്മില്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പുല്‍വാമ ആക്രമണവും ചര്‍ച്ചയായെന്നും കൂടിക്കാഴ്ച ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യ-സൗദി കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിലെ പാകിസ്താന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തെന്നും യു.എന്‍. തീവ്രവാദ പട്ടികയെ സംബന്ധിച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സംസാരിച്ചെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. യു.എന്‍. സുരക്ഷാസമിതിയുടെ തീവ്രവാദികളുടെയും തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെയും പട്ടികയില്‍ ക്രമക്കേടുകളുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സൗദി അറേബ്യ ഇന്ത്യയെ അനുകൂലിച്ചെന്നും ഇന്ത്യയില്‍ 100 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള സൗദി കിരീടാവകാശിയുടെ തീരുമാനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വാഗതം ചെയ്‌തെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഭീകരവാദത്തെ നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും സൗദിയുടെ ഇന്റലിജന്‍സ് വിവരങ്ങളടക്കം ഇന്ത്യയുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുമെന്നും മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും സൗദി കിരീടാവകാശിയും തമ്മില്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ അഞ്ച് ധാരണാപത്രങ്ങളില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യസുരക്ഷയിലും തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളിലും സൗദിയും ഇന്ത്യയും സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: ministry of external affairs said that pm modi and saudi crown prince condemned pulwama attack