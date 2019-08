ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേകപദവി നല്‍കിയിരുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശരാജ്യ പ്രതിനിധികളോട് കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രക്ഷാസമിതി സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ അമേരിക്ക, റഷ്യ, ചൈന, ബ്രിട്ടണ്‍, ഫ്രാന്‍സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളോടാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചത്. രക്ഷാസമിതിയിലെ താത്കാലിക അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ക്കുമുന്നിലും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ മികച്ച ഭരണവും സാമ്പത്തിക വികസനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഇന്ത്യ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വിശദീകരിച്ചത്. ഇതിനായി പാര്‍ലമെന്റില്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രക്ഷാസമിതി അംഗങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു.

രക്ഷാസമിതി സ്ഥിരാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ താത്കാലിക അംഗങ്ങളായ ബെല്‍ജിയം, ഡൊമനിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്, ജര്‍മനി, ഇന്‍ഡോനീഷ്യ, കുവൈത്ത്, പെറു, പോളണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

ഇവര്‍ക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മകളായ ആസിയാനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലും വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലാറ്റിനമേരിക്ക, കരീബീയ എന്നീ മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളോട് അടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യ നിലപാട് വിശദീകരിക്കും.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 വിഷയത്തില്‍ പാകിസ്താന്‍ രക്ഷാസമിതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് ഇന്ത്യ നയതന്ത്രതലത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ക്കും തുടക്കമിട്ടത്.

Content Highlights: MEA officials told envoys that it will increase administrative efficiency and promote social justice