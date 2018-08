ബെംഗളൂരു: ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ്‌ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയതിനിടെ ബിസ്‌കറ്റ് പാക്കറ്റുകള്‍ ക്യാംപിലുള്ളവര്‍ക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം നേരിടുകയാണ് കര്‍ണാടക മന്ത്രി എച്ച്.ഡി. രേവണ്ണ. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയുടെ സഹോദരനാണ് രേവണ്ണ.

Shame on you Mr @hd_kumaraswamy the way you conducted aerial survey and your brother come minister Mr #HDRevanna throwing biscuits to people.#KodaguFloodRelief #coorgfloods #KodaguFloods pic.twitter.com/RfbFWRzFvQ