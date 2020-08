പട്‌ന: ബിഹാര്‍ വ്യവസായ മന്ത്രി ശ്യാം രാജകിനെ മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍. മുതിര്‍ന്ന നേതാവായ രാജകിനെ ജനതാ ദള്‍ (യു) ല്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ബിഹാറില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കെ ശ്യാം രാജക് ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ ആര്‍ജെഡിയില്‍ ചേരുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

വ്യവസായ മന്ത്രി ശ്യാം രാജകിനെ മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍ നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശ ഗവര്‍ണര്‍ ഫാഗു ചൗഹാന്‍ ഇന്ന് വൈകീട്ടോടെ അംഗീകരിച്ചു.

രാജക് പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ജെഡിയു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ബസിസ്ത നാരായണ്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

രാജക് തിങ്കളാഴ്ച മന്ത്രിസ്ഥാനവും എംഎല്‍എ പദവിയും രാജിവെച്ച് ആര്‍ജെഡിയില്‍ ചേരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഊഹാപോഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മുന്‍പ് ആര്‍ജെഡിയിലായിരുന്ന രാജക് 2009-ലാണ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുന്നത്.

ഇതിനിടെ മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി എം.എ.ഫാത്മിയുടെ മകന്‍ ഉള്‍പ്പടെ മൂന്ന് സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാരെ ആര്‍ജെഡി പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫറാസ് ഫാത്മി, മഹേശ്വര്‍ പ്രസാദ് യാദവ്, പ്രേമ ചൗധരി എന്നിവരാണ് ആര്‍ജെഡിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ എം.എല്‍എമാര്‍. പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നടപടി. ബിഹാറില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെയാണ് ഈ നടപടികള്‍.

